Staat langer garant voor kredietverzekeringen

De Staat staat voor 12 miljard euro garant voor kredietverzekeringen. De coronacrisis zorgt ervoor dat de kredietscore van de meeste ondernemers een flinke deuk oploopt: kredietverzekeraars schatten de kans kleiner dat de ondernemers zonder problemen hun leveranciers binnen de geldende termijnen kunnen afbetalen. Verzekeraars zijn daarom minder snel bereid om garant te staan voor die kredieten.

Als ondernemers geen geld meer kunnen lenen om hun leveranciers te betalen, komen die leveranciers in de problemen. Vijlbrief vreest een ‘domino-effect’, waardoor veel bedrijven in de problemen komen. Het is voor het kabinet lastig te voorspellen hoe de coronacrisis zich zal ontwikkelen, zegt Vijlbrief. Maar als de leverancierskredieten wegvallen is volgens hem wel duidelijk ‘dat de gevolgen groot zouden zijn en zouden kunnen leiden tot het stilvallen van handel en een golf van faillissementen. Ik acht het niet verantwoord dit risico nu te nemen.’

Vijlbrief kan ook niet langer wachten met het besluit, omdat dit uiterlijk drie maanden voor de afloop van de regeling moet worden genomen. De verlenging geeft het kabinet de ruimte om te kijken of de regeling nog verder verlengd moet worden. Als het kabinet ook vanaf 1 april 2021 garant wil staan voor de kredietverzekering, moet het hiervoor toestemming krijgen van de Europese Commissie.