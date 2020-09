Sinterklaasintochten in Zuid-Limburg niet toegestaan

De sinterklaasintochten in Zuid-Limburg gaan dit jaar niet door vanwege het coronavirus. De risico’s van een traditionele intocht zijn nu te groot, zo laat de Veiligheidsregio Zuid-Limburg weten. Sinterklaasfeesten in een andere vorm zijn wel mogelijk, mits de juiste maatregelen worden getroffen.

Bij de intochten zijn altijd veel bezoekers, mensen zingen, juichen en schudden handen en dat strookt niet met de richtlijnen om 1,5 meter afstand te houden en geen handen te schudden, de maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De burgemeesters van gemeenten als Maastricht, Sittard-Geleen, Kerkrade en Heerlen vinden het vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen onverantwoord om de sinterklaasintocht als vanouds te organiseren. ‘Zolang het coronavirus in ons land is, zijn de risico’s voor de publieke gezondheid te groot als ze wel plaats zouden vinden”, meldt de veiligheidsregio.

Organisatoren van de intochten worden opgeroepen creatief te zijn en te denken aan ‘virtuele, kleinschalige of doorstroomfeesten”. ‘Het sinterklaasfeest is immers een volks- en kinderfeest en daar mag zeker aandacht voor zijn.’

Afgelopen week werden ook de sinterklaasintochten in Noord- en Midden-Limburg al verboden vanwege de coronarisico’s.