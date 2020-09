Boek Harry en Meghan mag gebruikt worden in rechtszaak

Een tegenvaller voor Meghan, hertogin van Sussex. De veelbesproken biografie Finding Freedom mag gebruikt worden in de zaak die ze aanspande tegen uitgeverij Associated Newspapers, oordeelde het High Court in Londen dinsdag.

Meghan klaagde de uitgeverij aan omdat de krant Mail on Sunday vorig jaar februari een ‘vertrouwelijke, persoonlijke’ handgeschreven brief aan haar vervreemde vader Thomas Markle publiceerde. Daarmee schonden Mail on Sunday en MailOnline Meghans privacy, zo stelde de hertogin in rechtbankdocumenten. De tabloids voerden volgens Meghan een campagne ‘om valse en opzettelijk vernederende verhalen over haar te publiceren”.

Delen van die brief staan ook in het boek Finding Freedom, dat in augustus verscheen. Hoewel Meghan en haar man prins Harry het ontkennen, doen hardnekkige geruchten de ronde dat het stel meewerkte aan het boek. Daarop stelde Associated Newspapers dat de Sussexes de brief al publiekelijk wilde maken door mee te werken aan het boek.

Volgens het High Court kan de inhoud van het boek niet als ‘onbetwistbaar of volkomen fantasierijk’ worden beschouwd. De zaak wordt vanaf 11 januari inhoudelijk behandeld. Dat zal zo’n tien dagen duren.