Alleen afhalen in IKEA-restaurants, geen mondkapjesplicht

De meeste restaurants in IKEA-winkels gaan over op afhalen. De Zweedse meubelwinkelketen sluit het zitgedeelte als gevolg van de strengere coronamaatregelen die de regering deze week aankondigde. Ook beperkt IKEA het aantal bezoekers en de grootte van groepen, maar een plicht om gezichtsmaskers te dragen komt er niet. In de winkels in Barendrecht, Amsterdam en Delft komt wel een dringend advies om zo’n masker te dragen, zowel voor winkelend publiek als voor personeel van IKEA.