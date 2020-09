President Suriname: aanpak corruptie hoog op agenda

Behalve het herstel van de economie en het bestrijden van de armoede staat ook de strijd tegen corruptie hoog op de prioriteitenlijst van de Surinaamse regering. Dat zei president Chan Santokhi dinsdagmiddag in zijn jaarrede voor 2021. Hij hield zijn toespraak tijdens een speciale zitting van het parlement in een tent op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo. Voor ondersteuning van Surinamers met een laag inkomen is ongeveer 45 miljoen euro per jaar uitgetrokken.