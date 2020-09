‘Maatregelen goed ontvangen, maar zijn wel te weinig en te laat’

De meeste mensen in het land (64 procent) steunen het nieuwe pakket coronamaatregelen. Toch daalt het vertrouwen in de overheidsaanpak na de ingelaste persconferentie tot een dieptepunt. Het pakket is te weinig, te laat, zeggen veel mensen. Dat meldt EenVandaag op basis van eigen onderzoek onder ruim 23.000 leden van het Opiniepanel.