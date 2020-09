OM eist tbs met dwangverpleging voor bioscoopmoorden Groningen

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Groningen tbs met dwangverpleging geëist tegen de 34-jarige Ergün S., wegens het doodsteken van een schoonmakersechtpaar in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Het OM baseert zich bij zijn eis op het advies van gedragskundigen. Zij beschouwen S. als volledig ontoerekeningsvatbaar, omdat hij ten tijde van het geweld werd beheerst door psychotische wanen.

Gina (55) en Marinus (56) Visser werden op 26 oktober vorig jaar verrast door de aanwezigheid van S. in het bioscooppand, waar zij op dat moment aan het werk waren. S. stak eerst de vrouw dood en vervolgens haar man, die op het tumult was afgekomen. De lichamen van de slachtoffers werden kort daarna gevonden.

Rotterdammer S. kampte al jaren met psychiatrische problemen. In 2018 belandde hij, mede door gebrekkige medicijninname en een cannabisverslaving, in een neerwaartse spiraal. Waandenkbeelden kregen hem in de greep. Wat de man precies tot het dodelijke geweld heeft gedreven, is onduidelijk gebleven.