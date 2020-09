Weer drukker op corona-verpleegafdelingen

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen neemt steeds verder toe. De afdelingen behandelen momenteel 551 mensen vanwege een besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 33 meer dan op maandag. In iets meer dan een week is het aantal klinisch opgenomen patiënten verdubbeld.

De grote toename van het aantal coronabesmettingen is de laatste tijd vooral op de verpleegafdelingen te zien. Het aantal coronapatiënten op de intensive care bleef gelijk op 142. Maar ook dat is twee keer zo veel als anderhalve week geleden.

Vanwege de toenemende drukte worden patiënten soms verplaatst naar andere ziekenhuizen. Afgelopen etmaal zijn 9 mensen overgebracht naar een andere regio. Onder hen was één persoon die op de intensive care ligt.

Op de intensive cares liggen ook 587 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat er in totaal 729 mensen op een ic-afdeling worden behandeld. Bij de gewone capaciteit hebben de ic’s nog ongeveer 400 bedden over, maar de verwachting is dat het aantal ziekenhuisopnames in elk geval de komende weken nog wel blijft stijgen.