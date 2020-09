Kamer schrapt nachtdebatten om coronaregels

Het werk van de Tweede Kamer wordt zoveel mogelijk voortgezet, maar de werkwijze wordt wel enigszins aangepast. Dat heeft voorzitter Khadija Arib aan de volksvertegenwoordigers laten weten in reactie op de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet heeft afgekondigd.

"Uitgangspunt is en blijft dat het parlementaire proces zoveel als mogelijk doorgang vindt, zodat wij onze controlerende en medewetgevende taak ten volle kunnen blijven uitvoeren", aldus Arib.

Wel wordt de werkwijze tot het herfstreces aangepast. Er kan niet meer tot diep in de nacht worden gedebatteerd. Discussies in de grote plenaire zaal moeten eindigen om 23.00 uur. Het aantal debatten, stemmingen en regelingen wordt verminderd.

Publiek nog welkom

Het presidium (dagelijks bestuur) vraagt Kamerleden verder om de komende weken "zeer terughoudend" te zijn met het inplannen van commissievergaderingen. "Dit betekent dat commissies kritisch moeten beoordelen wat urgent is en wat kan wachten."

Het publiek blijft nog welkom in de Tweede Kamer. "De ervaring is dat de maximumcapaciteit van de publieke tribune niet wordt bereikt en dat de aanwezige bezoekers zich goed aan de richtlijnen houden. Tegen deze achtergrond — en met het oog op het belang van een open parlement — is besloten om toegang voor 'dagjesmensen' en bezoekers van debatten te handhaven." Rondleidingen van groepen scholieren zijn voorlopig wel van de baan.