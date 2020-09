Kamer wil duidelijkheid over mogelijke misstanden Tata Steel

De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich duidelijker uitspreekt over vermeende misstanden bij Tata Steel. Vanuit de kas van het staalbedrijf in IJmuiden zouden via schimmige constructies jaarlijks miljarden wegvloeien naar de Indiase moedermaatschappij, meldde het Noordhollands Dagblad afgelopen weekeinde op basis van eigen onderzoek.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) moest tijdens het wekelijkse vragenuur naar de Kamer komen om zijn mening over de zaak te geven. De bewindsman nam het op voor Tata Steel, dat volgens hem de afgelopen jaren juist flink heeft geïnvesteerd in Nederland, en van plan is dat te blijven doen.

Op de aantijging dat het bedrijf de winst laag houdt om minder belasting te betalen, wilde Wiebes evenmin ingaan. "Ik kan de aangifte van Tata hier niet bespreken. Ten eerste omdat ik het niet weet, ten tweede omdat het niet mag." Hij zou het wel toejuichen als de onderneming zelf openheid verschaft. "Ik heb begrepen dat ze voornemens in die richting hebben."

Imago niet onterecht schaden

Wiebes nam afstand van termen als "supersprinkhaan", zoals GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee Tata noemde. "Als we geen harde aanwijzingen hebben dat er iets onoorbaars gebeurt, moeten we onze woorden zorgvuldig kiezen. Dat is ook een oproep die ik hier doe", aldus de bewindsman. Politici moeten erop letten dat ze het imago van een bedrijf niet onterecht schaden.

Van der Lee is niet te spreken over de reactie van Wiebes. "Erger dan een medewerker public affairs van Tata", oordeelde hij. PvdA'er William Moorlag maakt zich eveneens zorgen. "De woorden van de minister hebben een hoog niks- aan-de-handgehalte." Ook de coalitiepartijen D66 en CDA willen een steviger antwoord van het kabinet.

Zelf heeft Tata Steel afstand genomen van het onderzoek van het Noordhollands Dagblad. "De artikelen zijn grotendeels misleidend en onjuist", aldus topman Henrik Adam van de Europese tak van het staalconcern in een verklaring.