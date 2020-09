Van Dissel: gedrag van grootste belang voor terugdringen corona

RIVM-baas Jaap van Dissel heeft er vertrouwen in dat het extra pakket aan coronamaatregelen werkt om het aantal nieuwe besmettingen tegen te gaan. Maar hij benadrukte tijdens een briefing in de Tweede Kamer dat hij niet zeker weet of het voldoende zal zijn, omdat veel afhangt van het gedrag van mensen om de maatregelen op te volgen.