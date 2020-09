Amsterdam: 30 bezoekers maximum in theaters en bioscopen

Culturele instellingen in de regio Amsterdam krijgen geen ontheffing om meer dan dertig bezoekers te mogen ontvangen. Dat heeft de veiligheidsregio dinsdag bepaald. Dat betekent dat voor al deze plekken - zoals theaters en bioscopen - een maximum geldt van dertig personen.

"Dit is heel pijnlijk maar met het besmettingenniveau vindt de voorzitter veiligheidsregio en burgemeester generieke ontheffingen voor theater en bioscopen niet verantwoord", staat in een verklaring. "Samen met de veiligheidsregio’s en het Rijk zijn we druk met een eventuele gezamenlijke lijn voor ontheffingen voor culturele instellingen. Het pakket om het tij te keren, geldt de komende drie weken vanaf 18.00 uur."