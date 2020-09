Zaken op de Wallen houden deuren dicht; ‘het heeft geen zin’

Meerdere zaken op de Amsterdamse Wallen houden de komende drie weken de deuren dicht in verband met de strengere coronamaatregelen die gaan gelden vanaf dinsdag 18.00 uur. Cor van Dijk, directeur bij de Otten Groep, bevestigt berichtgeving in De Telegraaf dat zijn zaken als Casa Rosso, de Bananenbar en -club, het Erotisch Museum, Peepshow en Sexy Loo de komende tijd dicht zijn. ‘Het is hier uitgestorven. En ondanks de financiële steun van het Rijk heeft het voor ons niet zoveel zin om te openen. De kosten zijn hoger dan wat we verdienen”, zo zegt hij.

‘We zijn blij met de steun van het Rijk, maar je moet een deel zelf verdienen. Het sekswerk ligt op zijn gat”, zo stelt hij. Bij de zaken werken normaal gesproken zo’n 260 mensen, een groot deel wordt ingehuurd. ‘In plaats van honderd paaldanseressen huren we er nu maar dertig in, we hebben een beveiligingsbedrijf dat we normaal gesproken inhuren al tijden niet ingehuurd en een aantal tijdelijke contracten zijn niet verlengd.’

Hij maakt zich zorgen over de nieuwe steunmaatregelen van de overheid voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. In dat derde steunpakket is het de bedoeling de verschillende regelingen te versoberen en af te bouwen. ‘De NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) zoals die nu is, was een goeie regeling. De NOW-3 bouwt af, en dan is vraag: hoe lang duurt het nog voordat je zelf weer kan verdienen.’

De leegloop en stilte op straat is niet goed voor onze buurt en Amsterdam, zo zegt Van Dijk. Volgens hem vallen er op straat nu ‘veel meer dingen’ op. Zaken die anders in de massa opgaan, veel dealers en geestelijk verwarde mensen. ‘Dat is niet goed voor die mensen en niet goed voor het straatbeeld.’ Hij hoopt de zaken zo snel mogelijk weer te openen, maar de overlevingskansen van deze zaken zijn ‘afhankelijk van hoe lang het nog duurt. We zijn gewoon afhankelijk van buitenlandse bezoekers”.