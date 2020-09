Aantal coronagevallen stijgt weer: ruim 19.000 positieve tests

Het aantal coronabesmettingen blijft oplopen. In de afgelopen zeven dagen zijn 19.326 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut 13.471 nieuwe gevallen, dus het aantal is opnieuw met ongeveer de helft gestegen.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg ook. Verpleegafdelingen namen 501 coronapatiënten op, tegen 350 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 53 naar 100.

Het RIVM meldde dinsdag ook 102 meldingen van sterfgevallen in de afgelopen zeven dagen. Dat betekent niet dat iedereen in de afgelopen week is overleden. In de update van vorige week stonden 33 sterfgevallen.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 117.551 besmettingen vastgesteld. Dat is een toename van 3011 ten opzichte van maandag, de grootste stijging in 24 uur tijd.