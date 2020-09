Van Dissel tempert verwachtingen voor carnavalsvierders

Er moet heel kritisch worden gekeken naar het aanstaande carnavalsseizoen, en of en hoe het mogelijk is dat door te laten gaan. Dat zei RIVM-topman Jaap van Dissel dinsdag in een briefing over de aanpak van het coronavirus in de Tweede Kamer.

Van Dissel memoreerde eraan dat het virus in maart onder meer het land binnenkwam in mensen die terugkeerden uit Italië en Oostenrijk, en dat tijdens carnaval ‘veel verder’ werd verspreid. Volgens Van Dissel ‘moeten we heel erg nadenken’ of het verstandig is om in begin volgend jaar weer met veel personen bij elkaar te komen.

Een vaccin zal dan waarschijnlijk nog niet breed beschikbaar zijn, benadrukt hij. ‘Wat je niet wilt is grote groepen die mengen, dat is zoals ik carnaval ken. Daar staat toch een uitroepteken bij.’