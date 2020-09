Rechtbank wil van OM meer weten over schaduwen advocaten Dubai

Het Openbaar Ministerie moet van de rechtbank in Amsterdam meer informatie verstrekken over het schaduwen van de advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef, in de jacht van justitie op de destijds voortvluchtige Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces. De rechtbank ziet geen aanleiding om ook nog getuigen over de operatie te horen, meldt de rechtbank dinsdag.

De rechtbank oordeelt dat de berichten in de pers onvoldoende zijn om nader onderzoek te (laten) doen naar de vraag of het OM in de zoektocht naar Taghi grenzen heeft overschreden. Wel moet het OM de rechtbank informeren over wat er precies gebeurd is.

Het schaduwen van Meijering en Van Kleef kwam onlangs aan het licht door een publicatie in het AD. De door het OM geheimgehouden operatie leidde tot boze en verontwaardigde reacties binnen de advocatuur. De betrokken advocaten zijn er woest over. De raadslieden hadden vorig jaar juni overigens geen afspraak met Taghi in Dubai, zoals in justitiële kringen werd gehoopt, maar met cliënt Khalid J.