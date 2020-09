Uitvaartverzekeraar DELA ziet af van redding Yarden

Uitvaartverzekeraar DELA ziet af van de overname van branchegenoot Yarden. Met die vorig jaar aangekondigde deal wilde het bedrijf Yarden, dat in financiële problemen verkeert, de reddingsboei toewerpen. Maar juridisch gesteggel over een financiële verplichting van Yarden aan honderdduizenden polishouders maakt de deal voor DELA te riskant.

‘Het is enorm spijtig dat de overname nu niet kan doorgaan”, zegt algemeen directeur Edzo Doeve van coöperatie DELA. ‘Maar als coöperatie zonder winstoogmerk dienen wij de belangen van onze leden voorop te stellen. En dat is precies wat wij nu doen, want de onzekerheid bij Yarden is niet in het belang van onze leden.’