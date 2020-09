VN: Noord-Korea overtreedt nucleaire sancties

Noord-Korea schendt de internationale sancties die het land zijn opgelegd om zijn nucleaire programma te stoppen. Dat komt naar voren in een onderzoek door de Verenigde Naties waarin staat dat importquotum voor aardolieproducten dit jaar al overschreden is.

Sinds 2017 heeft de VN-Veiligheidsraad het land sancties opgelegd, waar het quotum op benzine een onderdeel van is. Ook gelden strenge exportregels voor Noord-Korea.

Toch lijkt het erop dat Noord-Korea nog altijd bezig is met het ontwikkelen van een nucleair programma, ondanks dat het land een aantal topoverleggen heeft gevoerd met Amerikaanse president Donald Trump en Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

De VN stellen nu dat Noord-Korea in vijf maanden zijn jaarlijkse limiet aan aardolie heeft weten te importeren, mede door schepen onder een buitenlandse vlag te laten varen. Hiermee kon het land illegaal olie verkrijgen en omzeilde het de regels. Koreaanse bondgenoten China en Rusland zetten deze bevindingen weg als aannames.

De nucleaire besprekingen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten zijn in een impasse geraakt, juist vanwege meningsverschillen over de opheffing van de sancties en over wat Pyongyang in ruil daarvoor bereid zou zijn te doen.