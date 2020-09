Petitie met 106.000 handtekeningen voor vluchtelingenkinderen

De organisaties VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling bieden dinsdag op het Plein in Den Haag aan Kamerleden een petitie aan om vijfhonderd alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland. De petitie is door 106.160 sympathisanten ondertekend.