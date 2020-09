Gevechten in Nagorno-Karabach gaan door

Azerbeidzjan heeft zijn militaire offensief in de regio Nagorno-Karabach dinsdagochtend voortgezet. Troepen trokken naar de stad Fizuli en vernietigden vier Armeense tanks, volgens het ministerie van Defensie in de hoofdstad Bakoe. Volgens de autoriteiten is een oudere vrouw omgekomen bij een aanval van een Azerbeidzjaanse drone op de binnenplaats van een huis. Drie bewoners raakten gewond.