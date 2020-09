‘Uber aast op autodeeldienst Daimler en BMW’

Taxibedrijf Uber aast op de aankoop van Free Now, de autodeeldienst van de Duitse autobouwers Daimler en BMW. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Met de aankoop zou het bedrijf zijn marktaandeel in Europa en Latijns-Amerika flink vergroten.

Daimler en BMW bundelden vorig jaar hun krachten op het gebied van zogeheten mobiliteitsdiensten onder de noemer Your Now, dat naast autodelen ook diensten als het opladen van e-auto’s en parkeren omvat. Ze wilden daar veel geld in investeren, maar inspanningen om extra investeerders aan te trekken verliepen moeizaam vanwege de coronapandemie.

De bronnen benadrukken overigens dat een deal rondom Free Now nog zeker niet beklonken is, vanwege de lastige marktomstandigheden die een overeenkomst over een goede prijs bemoeilijken. Ook zouden er andere bieders kunnen komen. Woordvoerders van Uber, BMW en Daimler wilden niet reageren.

Free Now was eerder actief onder de naam MyTaxi en omvat onder meer de Franse deeldienst Kapten, het Griekse Beat en het Roemeense Clever Taxi.