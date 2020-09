Drie doden bij natuurbrand Noord-Californië

De natuurbranden krijgen allemaal een naam. De Zogg-brand bij Redding heeft 146 gebouwen vernietigd en heeft ruim 12.500 hectare grasland en bos in de as gelegd.

Tegelijkertijd ontstond in de wijnstreken in de counties Napa en Sonoma een andere vuurzee, genaamd de Glass-brand. Die heeft zich sinds zondag uitgebreid over ruim 14.500 hectare land en heeft meer dan honderd huizen en overige gebouwen in vlammen doen opgaan. Volgens de brandweer heeft de Glass-brand duizenden inwoners van de streek op de vlucht gejaagd.

Sinds januari hebben natuurbranden in Californië zo’n 1,5 miljoen hectare doen afbranden, meer dan in elk ander jaar in de geschiedenis van de westelijke staat. De branden worden aangewakkerd door een aanhoudende intense hitte, harde wind en ander extreem weer dat volgens wetenschappers het gevolg is van klimaatverandering. Meer dan 7000 huizen en andere gebouwen in de staat zijn in vlammen opgegaan.