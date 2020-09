Bijna twee keer zoveel kijkers voor persconferentie Rutte

De corona-persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft maandag met tegen de 6,5 miljoen kijkers bijna twee keer zoveel mensen getrokken als de vorige, anderhalve week geleden. Toen stemden 3,6 miljoen mensen af op het praatje over de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Zoals gebruikelijk volgden de meeste kijkers, 4,66 miljoen, de persconferentie van maandag op NPO 1. De overige 1,34 miljoen keken naar Rutte en De Jonge op RTL 4 en 404.000 zagen de persconferentie op SBS6, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Daarmee komt de uitzending in de buurt van de conferenties over de uitbraak van het virus in maart en april, toen wekelijks zo’n 7 miljoen mensen voor de tv zaten.

De premier en de minister maakten strenge maatregelen bekend om de snelle opmars van het virus te stuiten. Als die te weinig effect blijken te hebben, dan moet Nederland terug naar de lockdown van maart, waarschuwde De Jonge.

De uitzending van de persconferentie op NPO 1 was het best bekeken programma van de dag. Veel mensen bleven daarna hangen op de zender. Zo keken er ruim 2,3 miljoen mensen naar De Vooravond en stemden ook ruim 2,9 miljoen kijkers af op het NOS Journaal van 20.00 uur.

Ook op RTL 4 werden de programma’s na de persconferentie goed bekeken. Naar het Half Acht Nieuws keken ruim 1,4 miljoen mensen.