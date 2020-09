Sigaretten en shag vanaf donderdag in neutrale pakjes

Vanaf komende donderdag worden sigaretten en shag verkocht in een neutrale verpakking. De pakjes hebben een groenbruine kleur die als onaantrekkelijk geldt en zo roken moet ontmoedigen.

Op het pakje staan, naast de gebruikelijke afschrikwekkende foto’s en waarschuwende teksten, alleen nog de naam van de fabrikant en informatie over de soort sigaret in een standaard lettertype. Zo is de rookwaar geen reclameproduct meer, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Tabakswinkeliers mogen hun oude voorraad nog uitverkopen, maar alle nieuw geleverde sigaretten en shag moeten voorzien zijn van de groenbruine verpakking.

De invoering van deze neutrale verpakkingen is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord. Dat heeft als doel dat volwassenen minder gaan roken en kinderen die nu worden geboren er niet mee beginnen. ‘In Nederland beginnen nog dagelijks 75 jongeren onder de 18 met roken. Kennelijk is er iets dat zij aantrekkelijk vinden aan roken ondanks alle gezondheidsrisico’s en waarschuwingen. Daarom blijf ik er alles aan doen om roken zo onaantrekkelijk mogelijk te maken”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis.