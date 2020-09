Ook Aboutaleb wil mondkapjesplicht breder dan alleen voor winkels

Ook de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, vindt dat in zijn regio mondkapjes niet alleen op moeten in winkels, maar ook in andere publieke ruimtes. In het AD zegt hij: ‘Ik ben blij met de beweging van het kabinet ten aanzien van mondkapjes. Als het aan mij ligt, hoeft dat niet te worden beperkt tot winkels en supermarkten. Eigenlijk zou dit een advies moeten zijn voor alle bewoners, voor alle plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk ook aan gemeentehuizen en musea.’