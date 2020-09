Wereldwijd dodental door pandemie passeert miljoen

Het aantal mensen dat wereldwijd is overleden als gevolg van het coronavirus, is de grens van een miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het virus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich vervolgens over de wereld. Eind juni waren een half miljoen mensen gestorven door Covid-19 en medio augustus driekwart miljoen.

In de Verenigde Staten zijn de meeste slachtoffers (bijna 205.000) gevallen, gevolgd door Brazilië (bijna 142.000), India (ruim 95.000) en Mexico (ruim 76.000).

Op de vijfde en zesde plek staan het Verenigd Koninkrijk, met meer dan 42.000 sterfgevallen en Italië (bijna 36.000). In Nederland zijn volgens de cijfers van de universiteit 6415 mensen aan het virus bezweken.

Meeste besmettingen in VS

In de VS zijn ook de meeste besmettingen vastgesteld: meer dan 7,1 miljoen. Daarna volgen India, Brazilië en Rusland.

Het Britse persbureau Reuters meldt dat het dodental door het coronavirus dit jaar inmiddels het dubbele is van het jaarlijkse dodental door malaria. Het aantal Covid-patiënten dat aan de ziekte sterft neemt de laatste weken toe nu het aantal besmettingen in meerdere landen snel stijgt.

‘Onze wereld heeft een kwellende mijlpaal bereikt”, stelt VN-chef Antontio Guterres in een verklaring. ‘Het is een ontstellend cijfer. We moeten elk individueel leven nooit uit het oog verliezen. Het waren vaders en moeders, echtgenotes en echtgenoten, broers en zussen, vrienden en collega’s.’

Gebaseerd op de gemiddeldes van de maand september, sterven volgens Reuters wereldwijd meer dan 5400 mensen per etmaal aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. Dat komt neer op 226 personen per uur, of één persoon elke 16 seconden.

Experts zijn bezorgd dat het werkelijke dodental hoger ligt dan het officiële vanwege een gebrek aan testen en de mogelijkheid dat sommige landen de daadwerkelijke cijfers verborgen houden.

De pandemie heeft de wereldeconomie een ongekende dreun gegeven, zorgsystemen overbelast en het leven van mensen over de hele wereld ingrijpend veranderd. Het hoge dodental heeft wereldwijd geleid tot een verandering van begrafenisrituelen, met overvraagde begrafenisondernemingen, overvolle begraafplaatsen en het nabestaanden onmogelijk gemaakt om persoonlijk afscheid te nemen van hun overleden dierbaren.