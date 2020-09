Armenië wendt zich tot Rusland in conflict Nagorno-Karabach

Armenië wendt zich tot Rusland voor hulp in het opnieuw opgelaaide grensconflict met Azerbeidzjan om de regio Nagorno-Karabach als dat verder escaleert. De Armeense ambassadeur in Moskou zegt tegen het Russische persagentschap Interfax dat een Russische militaire basis in Gjoemri, zo’n 120 kilometer ten noorden van hoofdstad Jerevan de belangrijkste veiligheidsfactor in de regio is.