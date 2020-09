Aandacht voor rookmelders tijdens Nationale Brandpreventieweken

Een brand kan zich razendsnel ontwikkelen, aldus de organisatoren van de Brandpreventieweken. ‘Nieuw onderzoek toont aan dat zelfs een klein brandje in een bank ervoor kan zorgen dat de giftige rook binnen twee minuten ook andere ruimtes en zelfs andere woningen kan binnendringen.’

De komende weken willen de Brandwonden Stichting en Brandweer Nederland mensen beter bewust maken van het belang van rookmelders bij het voorkomen van het uit de hand lopen van een brand. Uit onderzoek blijkt dat er in 2019 bij meer dan de helft van de dodelijke woningbranden geen rookmelder in het huis hing. Joost Ebus, onderzoeker bij de Brandweeracademie: ‘Ik zie het nog te vaak dat ik bij een uitgebrande woning kom en de rookmelders nog in de verpakking of zonder batterij op de kast liggen.’

Tijdens de Brandpreventieweken kunnen mensen op de website www.rookmelders.nl een op maat gemaakt advies krijgen over het aantal rookmelders dat hun huis nodig heeft. Ook de rest van de campagne wordt vanwege corona voornamelijk digitaal gevoerd, onder meer via sociale media.