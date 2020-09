Rechtbank behandelt zaak ‘bioscoopmoorden’ Groningen

De rechtbank in Groningen behandelt dinsdag de strafzaak tegen de 34-jarige Ergün S., die wordt verdacht van het doodsteken van een schoonmakersechtpaar in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen.

S. zou op de ochtend van 26 oktober 2019 een slaapplaats hebben gezocht. Hij glipte de bioscoop binnen via een schuifdeur die net door een medewerker was gebruikt om het pand te verlaten. Binnen zou hij zijn overlopen door Gina Visser (55). Volgens een eerdere verklaring van Rotterdammer S. zou hij hebben gezwaaid met een mes en is de vrouw achterover gevallen. Vermoedelijk is haar man Marinus Visser (56) op het geschreeuw afgekomen.

De levenloze lichamen van het paar werden later op de dag aangetroffen. Beide slachtoffers waren doodgestoken. S. heeft verklaard dat hij zich van het doden van Marinus niets kan herinneren.

S. werd een dag na de steekpartij bij een tankstation in Groningen getraceerd. De politie schakelde hem uit door hem in een been te schieten. Na de ontdekking van de lichamen van de slachtoffers was vrijwel direct duidelijk dat S. de vermoedelijke dader was. Bewakingscamera’s hebben hem geregistreerd en in de bioscoop had hij identiteitspapieren achtergelaten.

De centrale vraag in het proces is in welke mate S. de gruweldaad kan worden toegerekend. De man zegt dat hij ten tijde van het geweld in een psychose verkeerde. Hij zou veel hebben geblowd en weinig hebben geslapen. S. is door gedragskundigen geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. De conclusies van dat onderzoek zijn nog niet bekend. Tijdens een eerdere, tussentijdse zitting zei S. dat hij het ‘een heel treurige zaak’ vond en dat hij niet snapt hoe hij ‘erin is beland”.