Duitse president wel, koning niet naar Duits-Nederlands korps

Hoog bezoek voor het Duits-Nederlandse legerkorps in het West-Duitse Münster. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier gaat er dinsdag op bezoek omdat het korps 25 jaar bestaat. Eigenlijk had koning Willem-Alexander er bij willen zijn, maar hij zag ervan af door de coronacrisis.

Het besluit om niet te gaan werd in overleg met de Duitse autoriteiten genomen. Duitsland verklaarde de provincies Zuid- en Noord-Holland tot risicogebied en de koning woont in Zuid-Holland. Het zou het eerste officiële bezoek van de vorst aan het buitenland zijn geweest in coronatijd.

Steinmeier gaat nu ook noodgedwongen alleen naar het universiteitsziekenhuis van Münster dat eerder dit jaar Nederlandse coronapatiënten opving.