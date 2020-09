‘Aanklachten tegen zoon Bolsonaro om witwassen en verduistering’

Tegen de zoon van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro zijn aanklachten in de maak op verdenking van verduistering, witwassen en het leidinggeven aan een criminele organisatie, stelt de Braziliaanse krant O Globo. De openbaar aanklager in Rio de Janeiro stelt in een verklaring dat Flavio Bolsonaro (39) nog niet is aangeklaagd.

De druk op de presidentszoon, inmiddels lid van de landelijke Senaat, loopt als gevolg van de beschuldigingen verder op. Flavio Bolsonaro wordt al langere tijd onderzocht in verband met vermeende corruptie in zijn tijd als parlementslid voor de deelstaat Rio de Janeiro. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij in zijn tijd als deelstaatparlementariër mensen in dienst nam, die vervolgens een deel van hun salaris naar hem moesten terugstortten.

Flavio Bolsonaro reageerde niet op een verzoek om commentaar. O Globo, een van de vooraanstaande Braziliaanse kranten, citeerde uit de aanklacht, die meer dan 300 pagina’s telde. De openbaar aanklager in Rio de Janeiro is daar niet blij mee. ‘De institutie betreurt en verwerpt de bekendmaking van nieuws dat gerelateerd is aan vertrouwelijke onderzoeken”, staat in de verklaring van de aanklager.