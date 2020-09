Zwaargewonde man gevonden in woning in Zwolle

In een woning aan de Gouverneurlaan in Zwolle hebben agenten maandagavond rond 22.30 uur een zwaargewonde man gevonden. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis, laat een woordvoerster weten. Enige tijd later, in de nacht van maandag op dinsdag, is volgens de politie een verdachte aangehouden.

De politie ging poolshoogte nemen nadat er meldingen binnenkwamen dat er iets aan de hand was in het huis en vonden de man. In een oproep via Burgernet werd het signalement van de mogelijke dader verspreid. Het zou gaan om een witte, kale man van ongeveer 1.90 meter lang die in blote bast zou zijn weggerend.

De politiewoordvoerster kon niets zeggen over wat er in de woning is gebeurd of hoe het slachtoffer gewond is geraakt. ‘Het onderzoek is nog in volle gang.’