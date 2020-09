Burgemeester Den Haag: willen alles op alles zetten

Het kabinet riep mensen op mondkapjes te dragen in de winkels in de drie grote steden. Maar die drie regio’s en Brabant-Zuidoost willen volgens Halsema nog een stap verder door mensen ook mondkapjes te laten dragen in alle publieke binnenruimtes. ‘Wij zeggen nu ook: doe het ook in de andere ruimtes”, aldus Van Zanen.

‘We zien de cijfers stijgen, we hebben het wat losgelaten. En de gevolgen zijn nogal beroerd. Als de cijfers in de regio Den Haag in één week tijd verdubbelen, dan kun je nagaan wat dat betekent”, aldus de Haagse burgemeester. Hij wijst erop dat er verschillend wordt gedacht over het nut van mondkapjes. ‘Maar wij zijn inmiddels in het stadium dat we alles op alles willen zetten om te voorkomen dat ik hier over drie weken weer sta en moet zeggen: we zijn weer terug in de intelligente lockdown van maart.’

De gemeente Rotterdam is nog niet met een reactie gekomen. Een woordvoerster laat weten dat dinsdagmorgen mogelijk meer informatie naar buiten wordt gebracht. In de ochtend zal burgemeester Ahmed Aboutaleb de lokale omroep RTV Rijnmond te woord staan over de nieuwe coronamaatregelen.