Amerikaanse toparts Fauci kritisch over Van Dissel

De opvattingen van RIVM-directeur Jaap van Dissel over mondkapjes worden niet gedeeld door de prominente Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci. Van Dissel gelooft niet dat mondkapjes een effectief middel zijn tegen verspreiding van het virus, maar Fauci, directeur van het Amerikaanse Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten, denkt daar anders over.

Nieuwsuur vroeg Fauci maandag wat zijn advies zou zijn aan Van Dissel. ‘Ik zou hem vragen de snelgroeiende hoeveelheid data te bestuderen over het belang en de effectiviteit van mondkapjes”, aldus de gezondheidsadviseur van de regering-Trump. Het gaat volgens hem de verkeerde kant op met de coronacijfers in Nederland.

Volgens Fauci is het dragen van mondmaskers ‘belangrijk”, naast het mijden van drukke plaatsen, afstand houden en zo vaak mogelijk handen wassen. Er is ‘enig bewijs dat het virus via de lucht kan worden overgedragen”, aldus de immunoloog. Een ‘krachtige aanmoediging’ van de autoriteiten om overal een mondmasker te dragen is daarom volgens hem op zijn plaats.

Het interview komt op de dag dat het kabinet voor het eerst adviseert om in winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mondkapjes te dragen. Premier Rutte tekende daarbij wel aan dat ‘mondkapjes ons niet gaan redden”.

Van Dissel heeft herhaaldelijk gezegd dat het RIVM op basis van wetenschappelijke gegevens geen bewijs ziet om het dragen van niet-medische mondkapjes verplicht te stellen.