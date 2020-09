Finkers en Van Houten (tweemaal) genomineerd voor Gouden Kalf

Van Houten maakt kans op twee acteerprijzen, voor beste actrice in een serie (Red Light) en beste actrice in een film (Instinct). Het zijn haar achtste en negende Kalf-nominatie; zij verzilverde tot nu toe vijf kansen, de laatste keer in 2011. Niet alleen Van Houten heeft twee kansen, ook acteur Shahine El-Hamus is dubbel genomineerd. Hij is in de race als beste acteur in een tv-serie (Lieve Mama) en als beste acteur in een film (De belofte van Pisa). Voor de jonge ster zijn het zijn eerste twee Kalf-nominaties.

Het Nederlands Filmfestival maakte de kanshebbers voor de belangrijkste Nederlandse filmprijzen maandagavond bekend. De meeste nominaties, vijf stuks, gingen naar de zwarte thriller Bumperkleef van Lodewijk Crijns en de familiefilm Kapsalon Romy van Mischa Kamp. Beide titels maken kans op het Kalf voor beste film en regie. Hoofdrolspeelster Beppie Melissen (Kapsalon Romy) neemt het in de race om de prijs voor beste actrice op tegen Van Houten en Loes Luca (Mi Vida).

De andere kanshebbers in de categorie beste acteur in een speelfilm zijn Marwan Kenzari (voor zijn rol als tbs-patiënt in Instinct) en Jonas Smulders (Paradise Drifters). De Beentjes van Sint-Hildegard, met 700.000 bezoekers de succesvolste Nederlandse bioscoopfilm van het jaar, maakt ook kans in de categorieën beste film en beste montage. De prijzen worden vrijdagavond uitgereikt, tijdens een sobere ceremonie in de Stadsschouwburg in Utrecht.