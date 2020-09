‘Advies over mondkapjes is onduidelijk en leidt tot agressie’

FNV Winkelstraat, de vakbond voor personeel dat in winkels werkt, is niet te spreken over het advies van het kabinet om in winkels in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mondkapjes te dragen. Omdat het alleen om een advies gaat en niet om een verplichting is deze maatregel onduidelijk, aldus Linda Vermeulen van FNV Winkelstraat.

‘Zo’n advies levert veel discussie op en daardoor weer tot meer agressie tegen verkopers”, aldus Vermeulen. Over de oproep van het kabinet om alleen naar de winkel te gaan is FNV Winkelstraat wel positief. ‘Verkooppersoneel heeft last van hele gezinnen die de winkels binnenstormen.’