Halsema: dringend advies voor mondkapje in publieke binnenruimte

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam wil dat iedereen in de regio een mondkapje draagt in publieke binnenruimtes. Dat dringende advies deed ze maandagavond tijdens een persbijeenkomst op het stadhuis. Ze zei dat dit ook gaat gelden in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Brabant-Zuidoost.