Nederlands Filmfestival gaat door, ook met nieuwe coronaregels

Het Nederlands Filmfestival (NFF) in Utrecht kan gewoon doorgaan, ook met de strengere nieuwe coronamaatregelen. Dat heeft festivaldirecteur Doreen Boonekamp maandagavond laten weten. Het festival duurt nog tot en met vrijdag.

"We hebben geanticipeerd op de situatie door een deel van het festival online plaats te laten vinden en de publiekspremières over het land te verspreiden", legt Boonekamp uit. "Op dat onderdeel van het evenement hebben de nieuwe regels geen impact."

Uit de woorden van premier Mark Rutte maakt Boonekamp op dat ook alle fysieke bijeenkomsten in Utrecht door kunnen gaan, mits de coronaprotocollen goed geregeld zijn en worden nageleefd. "We moeten officieel nog een vrijstelling krijgen van de Veiligheidsregio, maar we voldoen aan alle voorwaarden die net zijn genoemd", meent Boonekamp.

Mocht dit toch niet het geval zijn, dan heeft het NFF voor alle grote evenementen zoals de uitreiking van de Gouden Kalveren een aantal alternatieve draaiboeken achter de hand.