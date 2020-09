‘Nieuwe coronamaatregelen zijn enorme klap voor horeca’

De nieuwe maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus zijn een ‘enorme klap en tegenvaller’ voor de horecasector. Dat zegt directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een reactie. Zo moeten bijvoorbeeld horecagelegenheden om 22.00 uur de deuren sluiten.

‘De horeca doet er alles aan om het virus onder controle te houden en de onderbouwing van deze nieuwe maatregelen ontbreekt gewoon. Ik merk ook dat bij veel ondernemers het onbegrip begint om te slaan in boosheid. Er zijn juist relatief weinig besmettingen in de horeca . Dit is gewoon symboolpolitiek. Ik denk dat het UWV het heel druk gaat krijgen met ontslagen horecawerknemers als de sector niet een veel ruimere financiële vergoeding gaat krijgen”, aldus Beljaarts.