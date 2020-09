Macron ontmoet Wit-Russische oppositieleider in Litouwen

De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag in de Litouwse hoofdstad Vilnius een ontmoeting met de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Macrons kantoor maakte dat maandag bekend. Tichanovskaja vroeg Macron eerder op de dag te bemiddelen in het conflict in Wit-Rusland. Zij hoopt dat Macron samen met de Russische president Vladimir Poetin een dialoog kan beginnen om tot een oplossing te komen.