Burgemeesters lijken voor een mondkapjesplicht

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad lijken voor een mondkapjesplicht te zijn. Voorafgaand aan hun vergadering in het provinciehuis in Utrecht lieten meerdere bestuurders weten dat mondkapjes kunnen helpen het snel oplopende aantal coronabesmettingen te stoppen. ‘Mijn voorstel is om dit zoveel mogelijk generiek te doen. Dat is helder voor de handhaving en communicatie. Het is verwarrend als zo’n plicht in de ene regio wel en de andere niet van kracht is”, aldus John Jorritsma van Eindhoven.