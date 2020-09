Lagarde: economische onzekerheid blijft groot

De economische onzekerheid over de coronacrisis blijft groot en de virusuitbraak zal blijven drukken op de economische bedrijvigheid in de eurozone. Dat heeft president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) gezegd in gesprekken met leden van het Europees Parlement. Zij gaf aan dat de ECB klaar staat om meer stappen te nemen om de economie te helpen herstellen van de crisis.