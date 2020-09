Reisadvies voor België aangescherpt naar oranje

Het reisadvies voor heel België is aangescherpt naar oranje, wat inhoudt dat alle niet-noodzakelijke reizen worden ontraden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot dusver gold in verband met het nieuwe coronavirus alleen een oranje reisadvies voor Brussel en omgeving en delen van Antwerpen.

In België gelden strenge beperkingen voor bezoekers uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Zij moeten zich laten testen en veertien dagen in quarantaine blijven. Reizigers uit andere Nederlandse provincies krijgen het dringende advies zich te laten testen en in quarantaine te gaan.