Horecagelegenheden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, en mogelijk zelfs in het hele land, moeten nog vroeger de deuren gaan sluiten dan nu al het geval is. Dat is een van de maatregelen die het kabinet overweegt om de opmars van het coronavirus te stuiten, bevestigen ingewijden na berichten van De Telegraaf en het AD. Ook wordt erover nagedacht geen publiek meer toe te laten bij het betaald voetbal.

Deel dit bericht: