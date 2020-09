Extra coronamaatregelen brengen toerisme Nederland in dieper dal

De strengere coronamaatregelen in nog eens acht veiligheidsregio’s vergroten de financiële schade in de watersport- en recreatiesector enorm, meldt ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie HISWA-RECRON. Vanaf zondagavond gelden ook in delen van Noord-Brabant, Flevoland, Gelderland en Groningen extra maatregelen.