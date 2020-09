‘Coronamaatregelen niet voldoende, je moet drastischer ingrijpen’

De maatregelen die anderhalve week geleden zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn niet genoeg. Dat concludeert Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. ‘Dat betekent dat je rigoureuzer moet ingrijpen, dat je drastischer moet ingrijpen”, aldus Kuipers in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1.

Kuipers noemt het verplicht dragen van mondkapjes in de openbare ruimte ‘een verstandige maatregel om te overwegen”. Maar alleen het dragen van mondkapjes is niet voldoende, benadrukt hij. ‘Het is één extra druppel, maar je hebt op dit moment veel druppels nodig om het om te keren”. Andere opties zijn volgens hem verkleinen van de maximale grootte van groepen, het niet meer toelaten van publiek bij grote sportwedstrijden en het opnieuw oproepen tot thuiswerken.

De overheid besloot eerder deze maand regionale maatregelen te nemen in Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands-Midden. Cafés moeten bijvoorbeeld eerder dicht. De beperkingen gelden sinds zondagavond ook in acht andere regio’s. Ondanks de maatregelen blijft het aantal besmettingen oplopen. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend werden bijna 3000 positieve tests geregistreerd, een record.