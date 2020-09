Celstraffen tot 10 jaar in zaak aanslag Telegraafgebouw

De rechtbank in Amsterdam heeft maandag straffen uiteenlopend van een geldboete tot tien jaar cel opgelegd aan acht leden van een criminele bende, die een aanslag pleegde op het gebouw van De Telegraaf en zich daarnaast toelegde op autodiefstallen. De rechtbank sprak drie verdachten vrij.

De hoogste straf kreeg hoofdverdachte Bilal el H. (27) opgelegd. Tegen hem was twaalf jaar gevangenisstraf geëist. Zijn rechterhand Nabil D. (29) kreeg na een eis van negen jaar 4,5 jaar celstraf.

Bij de aanslag op De Telegraaf op 26 juni 2018 werd met een gestolen bestelauto de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Daarna stak de bestuurder het voertuig in brand. Niemand raakte gewond. Wel was sprake van forse schade. De rechtbank noemde de aanslag maandag ‘een poging tot het beïnvloeden van de pers en een aanval op de persvrijheid”.