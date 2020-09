Advocaten hebben MH17-verdachte in Rusland bezocht

De advocaten van Oleg Poelatov, een van de vier verdachten in het MH17-proces, hebben hun cliënt in Rusland bezocht. Dat lieten zij maandag weten bij de hervatting van het omvangrijke strafproces. Tot nu toe was het lastig om de Rus in zijn thuisland te bezoeken door de reisbeperkingen in verband met het coronavirus, hadden zijn Nederlandse advocaten eerder verteld.