Jos B. heeft verklaring over Nicky Verstappen opgenomen

Jos B., verdacht van het ontvoeren, misbruiken en doden van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998, heeft een verklaring op video opgenomen. Dat heeft hij maandag bij aanvang van de eerste zittingsdag van zijn strafzaak laten weten. B zou daarmee voor het eerst sinds zijn aanhouding in 2018 zijn zwijgen doorbreken. Tot nu toe beriep B. zich altijd op zijn zwijgrecht.

‘Onder spanning spreek ik niet zo gemakkelijk. Ik heb een verklaring opgenomen”, zei B. in de rechtbank in Maastricht. Hij reageerde hiermee op de tenlastelegging die de officier van justitie voordroeg. De video waar B. op doelde betreft een verklaring die hij al twee jaar geleden heeft opgesteld en staat in de zaak bekend als de zogeheten ‘kluisverklaring’. B. heeft altijd ontkend Nicky Verstappen ontvoerd, misbruikt of gedood te hebben. Maar een toelichting op die ontkenning bleef tijdens de acht voorbereidende zittingen in deze strafzaak uit.

De inhoudelijke behandeling van het strafproces gaat maandag en dinsdag van start met een uitgebreide bespreking van het dossier. Het OM zet met het vertonen van een 3D-presentatie zijn visie uiteen.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop op de heide gevonden. Waar Nicky precies gestorven is, blijft onduidelijk. Een plaats delict is nooit gevonden.

De nu 57-jarige B. zit sinds zijn arrestatie in augustus 2018 vast, hij werd na een klopjacht in Spanje aangehouden op basis van een DNA-match.