Basic-Fit naar rechter over coronasluiting Franse sportscholen

Fitnessketen Basic-fit moet tijdelijk 148 sportscholen in Frankrijk sluiten vanwege de coronamaatregelen in dat land. Het Nederlandse bedrijf is het niet eens met die beslissing van de Franse overheid. Daarom is Basic-Fit meteen een juridische procedure gestart om de clubs zo snel mogelijk te kunnen heropenen.

De gedwongen sluiting geldt in eerste instantie voor twee weken en betreft fitnesscentra in grote steden als Parijs, Bordeaux, Lille, Lyon en Marseille. In totaal heeft de keten 445 sportscholen in Frankrijk.

Eerder dit jaar moest Basic-Fit in het land ook al filialen tijdelijk sluiten in verband met de coronalockdown. Sinds de heropening in juni hanteert het bedrijf strikte maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Onderzoek zou aantonen dat de locaties veilig zijn, vandaar dat Basic-Fit de hernieuwde sluiting door de Franse overheid betwist. In Frankrijk kreeg Basic-Fit de afgelopen maanden al weer 11 miljoen bezoekers over de vloer, naar eigen zeggen zonder enige uitbraak van het coronavirus.

De onderneming is overigens niet bang dat de nieuwe ontwikkelingen voor financiële problemen zorgen. Basic-Fit stelt over voldoende middelen te beschikken om de impact van de sluitingen op te vangen.